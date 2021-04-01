Закиданий яйцями Познер втік із Грузії

Раніше Познер зааявляв, що Грузія втратила Абхазію назавжди

Російський журналіст Володимир Познер змушений був терміново покинути Грузію, ледве прибувши туди. Він збирався відсвяткувати день народження в Тбілісі, але на його приїзд відреагували громадські активісти, влаштувавши російському пропагандисту «теплий прийом» аж до сутичок з поліцією біля готелю.

Познер покинув Грузію разом зі своєю делегацією, яку він привіз для святкування свого 87-річчя. Відомо, що напередодні Познер прибув у Тбілісі чартерним рейсом разом з гостями в кількості близько 50 осіб. Деякі з його гостей – внесені в базу даних сайту «Миротворець» за порушення цілісності кордонів України.

Далі приїзд Володимира Познера в Грузію викликав масові акції протесту під готелем, де журналіст зупинився разом з гостями. Проти перебування Познера в Тбілісі висловилися не тільки прості жителі країни, але і політики.

На акції протесту під готелем Vinotel били в барабани, свистіли у свистки, стукали по металевим предметам, а потім відключили електрику в усьому будинку. На місце події прибула поліція, яка спробувала перешкодити учасникам акції прорватися в будівлю готелю.





Сталися сутички між протестантами та поліцією. В акції брали участь представники грузинського громадянського руху «Сірцхвіліа» (Ганьба). Вони відзначили, що Познера не можна було впускати до Грузії, оскільки він не визнає територіальну цілісність країни.





А потім демонстранти викликали в готель інспекцію праці та заявили, що Познер зі своєю делегацією порушили комендантську годину. Варто відзначити, що комендантська годину порушили всі учасники – оскільки вона діє з 9 вечора.





Як повідомляють грузинські ЗМІ, поліція оштрафувала готель на $3000 (10 000 ларі) і повідомила, що Познер і його супутники теж будуть оштрафовані. Після скандалу журналіст разом зі своїми гостями вийшли з будівлі та під охороною поліції переїхали в інший готель. Автобус закидали яйцями й написали на асфальті: «Геть з Грузії!»

Протестанти поїхали слідом за Познером до іншого готелю і там теж влаштували акцію протесту, закидавши будівлю яйцями. Рано вранці в четвер Познер змушений був покинути Грузію – в аеропорт його доставили в супроводі поліції.

У 2017 році Познер дав інтерв'ю грузинському телеканалу «Імеді», де невтішно висловився про відносини грузин і абхазів.

«Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав», - заявляв журналіст.

Раніше він неодноразово висловлювався з приводу війни в Грузії у 2008 році й говорив, що Грузія втратила Абхазію назавжди.

Володимир Познер – радянський, російський та американський журналіст, телеведучий і радіоведучий, письменник. Ведучий авторської програми «Познер» на Першому каналі російського ТБ. Батько – росіянин, а мати – француженка. Народився в 1934 році. Коли Познер був дитиною, мати відвезла його в США. А потім вся родина перебралася до Франції. У 1952 році вони повернулися в СРСР.

Працював на радянському телебаченні, потім на російському. Вів міжнародні телемости та міжнародні передачі, працював на ТБ в різних країнах світу. Був президентом Академії російського телебачення. Має три громадянства – Росії, Франції та США. Підтримує атеїзм і прихильник легалізації одностатевих шлюбів.

Неодноразово заявляв, що не відчуває себе росіянином і жителем РФ, погрожував виїхати у Францію, але при цьому залишався працювати в Росії. Критикував роботу ЗМІ РФ за час подій на Кавказі у 2008 році, у 2015 році заявляв, що в Росії немає незалежних ЗМІ та журналістики.

Варто відзначити, що він критикував окупацію Криму і дії президента РФ Володимира Путіна.

«Якщо Україна вистоїть, якщо в ній залишиться вільна преса, і закони, які не переписуються щодня на більш диктаторські, то це стане непоганим місцем, щоб жити. Київ красивіше Москви, смачна кухня, низькі ціни, українці та росіяни завжди зрозуміють один одного в побуті, нас стільки пов'язує. Клімат м'якше, залишиться, хрін з нею, Одеса для морських справ», - так висловлювався журналіст про Україну.

Хоча у 2019 році це не завадило Володимиру Познеру незаконно відвідати Крим для того, щоб очолити журі конкурсу ТЕФІ-капітал.

Також Володимир Познер в інтерв'ю Гордону заявив, що Росія могла б легко завоювати Україну.