Поліція видворила з України кримінального авторитета «Хасана»

«Хасану» було заборонено в’їзд в Україну

Поліцейські затримали та видворили з України російського кримінального авторитета на прізвище «Хасан». Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. За її даними, іноземця затримали у місті Вишгород працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами з Департаменту карного розшуку Національної поліції



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«Хасану» було заборонено в’їзд в Україну

Поліцейські затримали та видворили з України російського кримінального авторитета на прізвище «Хасан». Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За її даними, іноземця затримали у місті Вишгород працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами з Департаменту карного розшуку Національної поліції України, у рамках проведення загальнодержавних профілактичних заходів «Мігрант».

Вишгородським РВ УМДС в Київській області ДМС України прийнято рішення примусово видворити нелегала з забороною в'їзду на територію України упродовж 3-х років. Чоловіка депортовано в Росію 23 лютого потягом «Київ-Москва».

«56-річний громадянин Російської Федерації Домбаєв Заур Зеліхманович проживав в Україні без жодних дозвільних документів. Є членом незаконних збройних формувань і впливав на дестабілізацію та погіршення криміногенної обстановки. Встановлював контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угрупувань, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі (резонансні) злочини та приймав безпосередню участь у їх скоєні. Іноземець розвивав злочинні традиції, ідеї, погляди з метою залучення до злочинної діяльності молоді. Також матеріально підтримував засуджених, звільнених з місць позбавлення волі та впливав на них. Підтримує тісні зв'язки з лідерами організованих злочинних угрупувань, які діють на території декількох регіонів, а також координує і узгоджує свої дії з особами криміногенного середовища та зі злодіями в законі», - сказано в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, у серпні 2017 року з України було видворено одного з братів-близнюків «Хусейна сліпого» або «Хасана».