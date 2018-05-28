Поліція виявила на Донеччині автівку з контрабандними цигарками

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Автомобіль з контрабандою

Водій намагався перевезти з території самопроголошеної «ДНР» тютюнові вироби

Підрозділи Національної поліції України, що діють у складі Об’єднаних сил, 28 травня, близько 19.30, затримали на Донеччині цивільний автомобіль з контрабандними цигарками.

Як повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил, автомобіль виявили в районі населеного пункту Залізне, зі сторони Горлівки. Водій намагався перевезти з території самопроголошеної «ДНР» тютюнові вироби.

«Командування Об’єднаних сил рішуче налаштовано щодо припинення раз та назавжди контрабанди через лінію зіткнення. Та закликає засоби масової інформації, громадськість та небайдужих громадян надавати інформацію яка стане в нагоді у боротьбі зі злочинністю», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня на Закарпатті при перетині кордону митники вилучили 135, 5 тисяч пачок контрабандних цигарок на суму майже 4 млн. грн.