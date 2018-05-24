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    На Закарпатті затримали контрабанду цигарок на 4 млн. грн

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    На Закарпатті затримали контрабанду цигарок на 4 млн. грн
    Фото: ДФС

    Тютюнові вироби без марок акцизного податку України зловмисники везли до Румунії

    На Закарпатті 24 травня при перетині кордону митники вилучили 135, 5 тисяч пачок контрабандних цигарок на суму майже 4 млн. грн.

    Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

    Контрабанду намагалися перевезти у вантажному автомобілі з напівпричепом.

    «Згідно товаросупровідних документів, автомобіль здійснював перевезення меблів та частин до них, але за результатами огляду в транспортному засобі виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби «Марбле» та «Джин лінг» без марок акцизного податку України», - заявили у ДФС.

    Контрабанду зловмисники планували завезти до Румунії.

    Проти порушників відкрито провадження за фактом незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Покарання за таке правопорушення - штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України блокували на Київщині контрабанду в Україну великої партії кокаїну.

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