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    Кримінал

    Поліція затримала у Черкасах банду вимагачів

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    <span>Затримання вимагачів у Черкасах, 15 грудня 2019 року&nbsp;</span> - Поліція затримала у Черкасах банду вимагачів
    Затримання вимагачів у Черкасах, 15 грудня 2019 року 
    Фото: Нацполіція

    Злочинці відібрали у чоловіка автівку та змусили його написати боргову розписку

    У Черкасах поліцейські затримали групу вимагачів, які погрожували потерпілому пістолетом, заволоділи його автомобілем і змусили написати боргову розписку. Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіції.

    «15 грудня в поліцію надійшла інформація, що в Черкасах група невідомих чоловіків під погрозою застосування зброї заволоділа автомобілем іноземного виробництва жителя Київщини. Крім того, зловмисники змусили потерпілого написати боргову розписку на кілька тисяч доларів», - йдеться в повідомленні.

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    Поліція затримала у Черкасах банду вимагачів
    Поліція затримала у Черкасах банду вимагачів
    Поліція затримала у Черкасах банду вимагачів

    Правоохоронці за кілька годин встановили місцеперебування зловмисників, які пересувалися на машині потерпілого, і затримали їх. Зараз вирішується питання про відкриття низки кримінальних проваджень.

     

    банда Черкаси злочинність автомобіль поліція
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