Поліція затримала у Черкасах банду вимагачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання вимагачів у Черкасах, 15 грудня 2019 року Фото: Нацполіція

Злочинці відібрали у чоловіка автівку та змусили його написати боргову розписку

У Черкасах поліцейські затримали групу вимагачів, які погрожували потерпілому пістолетом, заволоділи його автомобілем і змусили написати боргову розписку. Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіції.

«15 грудня в поліцію надійшла інформація, що в Черкасах група невідомих чоловіків під погрозою застосування зброї заволоділа автомобілем іноземного виробництва жителя Київщини. Крім того, зловмисники змусили потерпілого написати боргову розписку на кілька тисяч доларів», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці за кілька годин встановили місцеперебування зловмисників, які пересувалися на машині потерпілого, і затримали їх. Зараз вирішується питання про відкриття низки кримінальних проваджень.