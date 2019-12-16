Поліція затримала у Черкасах банду вимагачів
Злочинці відібрали у чоловіка автівку та змусили його написати боргову розписку
У Черкасах поліцейські затримали групу вимагачів, які погрожували потерпілому пістолетом, заволоділи його автомобілем і змусили написати боргову розписку. Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіції.
«15 грудня в поліцію надійшла інформація, що в Черкасах група невідомих чоловіків під погрозою застосування зброї заволоділа автомобілем іноземного виробництва жителя Київщини. Крім того, зловмисники змусили потерпілого написати боргову розписку на кілька тисяч доларів», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці за кілька годин встановили місцеперебування зловмисників, які пересувалися на машині потерпілого, і затримали їх. Зараз вирішується питання про відкриття низки кримінальних проваджень.