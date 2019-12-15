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    Кримінал

    У Харкові чоловік влаштував стрілянину – поранено людину

    • Розсилка
    У Харкові чоловік влаштував стрілянину – поранено людину

    Зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі

    У Харкові стався конфлікт, в ході якого один з його учасників відкрив вогонь з травматичного пістолета.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. 

    За попередніми даними, 15 грудня близько 02:00 на вулиці Волонтерській між компанією з двох чоловіків та жінки виник словесний конфлікт з молодиком, який йшов з матір’ю. Сварка переросла в бійку, під час якої 25-річний громадянин здійснив декілька пострілів з пневматичного пістолета в бік компанії.

    Під час огляду місця події поліцейські вилучили фрагменти пневматичної зброї.

    Слідчим Холодногірського відділу поліції відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі.

    На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини конфлікту.

    Нагадаємо, поліція засекретила інформацію про замовників замаху на Соболєва.

    Як повідомлялося, у місті Яготин Київської області через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд, стався конфлікт. Для з’ясування усіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції. У цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях.

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