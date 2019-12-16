Поліція відкрила справу через напад на «слугу народу» в Сумах
Справу розслідують за статею про насильство щодо народного депутата України
У Сумах розпочато кримінальне провадження за фактом нападу та побиття народного депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка.
Про це повідомила прессекретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.
«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України. Наразі правоохоронці проводять комплекс невідкладних слідчо-розшукових заходів», - зазначила Науменко.
Нагадаємо, напад на нардепа стався ввечері 15 грудня, про що він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 11 грудня на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики побилися депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Богданець та депутат Ради минулого скликання від партії «Свобода» Юрій Сиротюк.
Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.
Прокуратура відкрила справу за фактом нападу на Богданця на засіданні аграрного комітету Ради.