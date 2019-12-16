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    Поліція відкрила справу через напад на «слугу народу» в Сумах

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    <span>Депутата від &laquo;Слуги народу&raquo; Михайла Ананченка побили 15 грудня&nbsp;</span> - Поліція відкрила справу через напад на «слугу народу» в Сумах
    Депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка побили 15 грудня 

    Справу розслідують за статею про насильство щодо народного депутата України

    У Сумах розпочато кримінальне провадження за фактом нападу та побиття народного депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка.

    Про це повідомила прессекретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

    «За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України. Наразі правоохоронці проводять комплекс невідкладних слідчо-розшукових заходів», - зазначила Науменко.

    Нагадаємо, напад на нардепа стався ввечері 15 грудня, про що він розповів на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Ананченка, на нього біля під’їзду власного будинку напали двоє молодиків у балаклавах і завдали йому тілесних ушкоджень. Такі дії нападників він пов’язав зі своєю політичною діяльністю та з голосуванням у Верховній Раді.

    Нагадаємо, 11 грудня на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики побилися депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Богданець та депутат Ради минулого скликання від партії «Свобода» Юрій Сиротюк.

    Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

    Прокуратура відкрила справу за фактом нападу на Богданця на засіданні аграрного комітету Ради.

    Суми депутат напад поліція партія Слуга народу
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