Поліція відкрила справу через напад на «слугу народу» в Сумах



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Депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка побили 15 грудня

Справу розслідують за статею про насильство щодо народного депутата України

У Сумах розпочато кримінальне провадження за фактом нападу та побиття народного депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка.

Про це повідомила прессекретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України. Наразі правоохоронці проводять комплекс невідкладних слідчо-розшукових заходів», - зазначила Науменко.

Нагадаємо, напад на нардепа стався ввечері 15 грудня, про що він розповів на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ананченка, на нього біля під’їзду власного будинку напали двоє молодиків у балаклавах і завдали йому тілесних ушкоджень. Такі дії нападників він пов’язав зі своєю політичною діяльністю та з голосуванням у Верховній Раді.