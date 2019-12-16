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    Чоловік у Черкасах побив молотком водія лімузину

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    Чоловік у Черкасах побив молотком водія лімузину
    Фото: Нацполіція

    Порушника затримали за хуліганство

    У неділю в Черкасах чоловік молотком побив водія лімузину. У конфлікт довелося втрутилися перехожим, повідомляє відділ комунікації поліції Черкаської області.

    Водій чорного легковика агресивно поводився на дорозі, кілька разів підрізав лімузин, потім змусив його водія зупинитися й накинувся на нього з молотком.

    «Потерпілий розповів, що він перебував за кермом лімузину, коли його підрізала іномарка, з якої вискочили двоє чоловіків, один з яких був озброєний молотком та почав його бити», - йдеться в повідомленні.

    Особу чоловіка вже встановили, його затримали, справу розслідують за статтею 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

    Також напередодні у Рівному п'яний чоловік викрав авто та влаштував дві ДТПУ поліції долали, що перебуваючи за кермом, 43-річний водій не впорався з керуванням і на перехресті вулиць Шевченка-Миру допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert під керуванням 18-річного місцевого жителя.

    До слова, народний депутат від фракції «Слуга народу» Михайло Ананченко заявив, що у Сумах біля під'їзду його дому на нього напали двоє невідомих у балаклавах. За припущеннями депутата, напад може бути пов'язаним з його політичною діяльністю та роботою у Верховній Раді.

    Черкаси бійка водій напад
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