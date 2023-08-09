Поліція взялася за ексмера Рахова, який втік з України

Віктор Медвідь втік до Румунії на підставі власного відрядження

Офіційно поїздка мала тривати три доби, однак до сьогоднішнього дня Медвідь так і не повернувся в Україну

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перетину державного кордону України ексмером Рахова. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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Встановлено, що посадовець скористався службовим становищем та для того, щоб покинути межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати три доби, однак до сьогоднішнього дня фігурант так і не повернувся в Україну.

«В поліції кваліфікували такі дії за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення через державний кордон України», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 липня на сайті Міністерства внутрішніх справ України з'явилася інформація, що мера Рахова Віктора Медвідя оголосили у розшук, оскільки він є фігурантом справи про розтрату коштів з бюджету.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, ексміського голову підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та підробці офіційних документів.

Пізніше на тлі такої інформації Медвідь заявив, що вирішив скласти повноваження.