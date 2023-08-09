Поліція взялася за ексмера Рахова, який втік з України
Офіційно поїздка мала тривати три доби, однак до сьогоднішнього дня Медвідь так і не повернувся в Україну
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перетину державного кордону України ексмером Рахова. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
Встановлено, що посадовець скористався службовим становищем та для того, щоб покинути межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати три доби, однак до сьогоднішнього дня фігурант так і не повернувся в Україну.
«В поліції кваліфікували такі дії за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення через державний кордон України», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 липня на сайті Міністерства внутрішніх справ України з'явилася інформація, що мера Рахова Віктора Медвідя оголосили у розшук, оскільки він є фігурантом справи про розтрату коштів з бюджету.
Як з'ясували місцеві ЗМІ, ексміського голову підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та підробці офіційних документів.
Пізніше на тлі такої інформації Медвідь заявив, що вирішив скласти повноваження.
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