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Втік з РФ перед оголошенням мобілізації. Чим зараз займається позашлюбний син Шойгу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Втік з РФ перед оголошенням мобілізації. Чим зараз займається позашлюбний син Шойгу
Позашлюбний син Сергія Шойгу Данило Шебунов
фото з відкритих джерел

На цей момент позашлюбний син Шойгу зайнятий музичною кар'єрою

Позашлюбний син міністра оборони Росії Сергія Шойгу 22-річний Данило Шебунов виїхав із Росії до Туреччини за кілька днів до оголошення в РФ «часткової мобілізації». Про це йдеться в розслідуванні Команди Олексія Навального, розміщеному в його Ютуб-каналі.

Також повідомляється, що з 19 років син Шойгу здає в оренду два офісних приміщення в центрі Москви, за що отримує «під мільйон рублів» (не уточнено – за який часовий відрізок).

На цей момент позашлюбний син Шойгу зайнятий музичною кар'єрою. Він записує пісні англійською мовою та випускає кліпи під псевдонімом Sheba.

При цьому, за даними команди Навального, на відео з Шебуновим «накручені десятки тисяч переглядів», у той час, як у його Ютуб-каналі – близько 700 передплатників, його кліпи мають понад 250 тисяч переглядів.

Данило Шебунов, за даними низки ЗМІ, є сином Сергія Шойгу та колишньої стюардеси льотного загону МНС Олени Шебунової. В розслідуванні опозиційних ЗМІ стверджувалося, що Шебунова «заробила мільярди рублів» на контрактах із МНС та міноборони, та що у неї троє дітей від Шойгу.

Кілька років тому Олена Шебунова вийшла заміж за громадянина Литви Адолфаса Камінскаса та взяла його прізвище.

Раніше повідомлялося, що позашлюбний син міністра оборони Росії Сергія Шойгу Данило Шебунов крутиться серед російської естради, виконуючи англомовні пісні. Молодий співак знімає кліпи, фотографується в епатажних образах та не звертає увагу на війну в Україні, не останню роль у якій відіграє його батько.

 

Теги: співак Сергій Шойгу росія

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