СБУ оголосила підозру екснардепу Мураєву у держзраді

На початку серпня правоохоронці хочуть бачити Мураєва на допитах

У розпал великої війни політик покинув Україну

Служба безпеки України оголосила підозру народному депутату VII і VIII скликань, власнику заблокованого проросійського телеканалу «НАШ» Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне повідомлення в газеті «Урядовий кур’єр».

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Крім цього, правоохоронці викликали на допит підозрюваного екснардепа. Його хочуть бачити 1, 2 і 3 серпня у столичному слідчому управлінні СБУ для проведення процесуальних дій.

скріншот із газети «Урядовий кур’єр»

Як повідомлялося, Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

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До слова, Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня 2022 року заборонив партію «Наші», керівником якої вважався Євгеній Мураєв.

30 листопада 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

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