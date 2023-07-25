СБУ оголосила підозру екснардепу Мураєву у держзраді
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Служба безпеки України оголосила підозру народному депутату VII і VIII скликань, власнику заблокованого проросійського телеканалу «НАШ» Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне повідомлення в газеті «Урядовий кур’єр».
Крім цього, правоохоронці викликали на допит підозрюваного екснардепа. Його хочуть бачити 1, 2 і 3 серпня у столичному слідчому управлінні СБУ для проведення процесуальних дій.
Як повідомлялося, Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.
До слова, Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня 2022 року заборонив партію «Наші», керівником якої вважався Євгеній Мураєв.
30 листопада 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.
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