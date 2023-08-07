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Депутат, який є сином нардепки від «Слуги народу», втік за кордон

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Депутат, який є сином нардепки від «Слуги народу», втік за кордон
22-річний Дмитро під час воєнного стану покидав Україну декілька разів
фото з відкритих джерел

Дмитра Копанчука не бачили в стінах міськради з грудня минулого року

22-річний депутат міськради в Рудках на Львівщині, бізнесмен та син народної депутатки від «Слуги народу» Олени Копанчук Дмитро Копанчук у січні виїхав з України, супроводжуючи батька з інвалідністю, та не повернувся. Про це йдеться в розслідуванні журналістів NGL.media.

У 2020 році Дмитро Копанчук став депутатом міськради від «Слуги народу» в містечку Рудки на Львівщині з населенням приблизно 5 тис. жителів. Його мати Олена Копанчук обрана депутаткою Верховної Ради від мажоритарного округу №189 на Хмельниччині. 

На той момент 20-річний Дмитро Копанчук уже керував кількома компаніями й здобував вищу освіту у Львівській політехніці. Минулого року він закінчив там бакалаврат і вступив на магістратуру за напрямком «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Але хлопець так і не скористався можливістю продовжити навчання у Львівській політехніці.

Минулого року Копанчук тричі виїжджав за кордон, з них двічі (24–25 липня і 1–18 серпня) – як водій-волонтер через систему «Шлях».

В «Укртрансбезпеці» у відповідь на запит NGL.media повідомили, що Копанчука вносила до системи Хмельницька обласна військова адміністрація. Цьогоріч він уже не використовував «Шлях».

За даними розслідувачів, 1 січня Копанчук перетнув українсько-польський кордон у Смільниці на новій Toyota Land Cruiser Prado 150, що належить компанії «Гідросвіт», де він є співвласником. Офіційною підставою для виїзду став супровід його 46-річного батька, доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права Володимира Копанчука з другою групою інвалідності.

За два місяці, 7 лютого, Володимир Копанчук повернувся до України на тому ж автомобілі разом з Володимиром Федорчуком, ексдепутатом Хмельницької облради й колишнім бізнес-партнером Олени Копанчук. Федорчук підтвердив NGL.media, що повернувся разом з Копанчуком-старшим.

Сам Дмитро Копанчук залишився за кордоном, а це суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

Його мати Олена Копанчук, відмовилась говорити з NGL.media. Батько, Володимир Копанчук, зі свого боку відповів журналістам: «А чого я вам маю підказувати, як зв’язатись із моїм сином? Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?».

За словами секретаря міськради Світлани Винницької в коментарі виданню, востаннє Дмитра Копанчука бачили в стінах Рудківської міськради 15 грудня минулого року. Там лише знають, що він за кордоном.

«З його слів знаю, що він на навчанні. Але що – я бачив якісь документи? На навчанні, то й на навчанні», – сказав Іван Лозинський, голова Рудківської громади.

Загалом з осені 2020 року депутати Рудківської міськради збирались 24 рази, проте Копанчук був на засіданнях 10 разів.

22-річний Дмитро Копанчук є директором і власником/співвласником щонайменше десяти компаній: ТОВ «ЕК Рашівка-Псел», ТОВ «Гірнично-видобувна компанія Подільські кар’єри», ТОВ «Ігуасу», ТОВ «Ера глемпінг», ТОВ «Обзор», ТОВ «Зелений еко-світ», ТОВ «Гідросвіт», ТОВ «Керуюча енергетична компанія», ТОВ «Рудківська енергетична компанія», АО «Копанчук і партнери».

Раніше повідомлялося, що кожен третій нардеп у грудні винаймав житло державним коштом. Платники податків витратили на депутатську компенсацію за житло 6 млн грн. Більшість заявників отримали 39 650 грн на місячну оренду житла. Але були й ті, в кого компенсація була значно вищою, зокрема й Олена Копанчук, яка витрачала на помешкання 97 тис. грн у місяць.

Крім того, Олена Копанчук, яка балотувалася від партії «Слуга народу» по округу №189 Хмельницької області, виявилася фігуранткою справи про розтрату бюджетних коштів.

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Теги: кордон бізнесмен партія Слуга народу депутат

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