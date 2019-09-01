Слідчий поліції Чернівецької області попався на хабарі (фото)



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Поліцейський був затриманий після одержання хабара Фото: Нацполіція

За непритягнення до кримінальної відповідальності співробітник поліції вимагав $500

У Чернівецькій області внутрішня безпека поліції викрила слідчого у хабарництві.

«Факт вимагання неправомірної вигоди одним із працівників слідчого підрозділу поліції Буковини став відомий працівникам Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Хабар у розмірі 500 доларів США лейтенант поліції, який раніше був співробітником прокуратури, вимагав за непритягнення місцевого мешканця до відповідальності», - повідомляє пресслужба Нацполіції.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницький, під процесуальним керівництвом ГПУ, було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Після одержання хабара чоловік був затриманий на місці події оперативниками Чернівецького УДВБ НПУ та слідчими ДБР. Речові докази вилучено, фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України.

За вчинене затриманому оголошено підозру за ч.3 ст.368 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Подальшу його долю визначить суд.