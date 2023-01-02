Поширювала рублі на окупованих територіях: глава Центробанку РФ отримала підозру

Набіулліна дала вказівку щодо відкриття «філій» підконтрольного кремлю «Промсвязьбанку» на базі захоплених відділень українських фінустанов

Служба безпеки зібрала докази участі голови центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Саме вона організувала запровадження так званої «рубльової зони» у тимчасово окупованих районах півдня і сходу України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Для цього (Набіулліна – «Главком») дала вказівку щодо відкриття «філій» підконтрольного кремлю «Промсвязьбанку» на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні. Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.

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Слідство встановило, що отримані таким чином «рубльові» надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

На підставі доказів СБУ голові центробанку Росії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру агенту з оточення Гіркіна, який «передав» окупантам шахти на Донеччині.