Мер Полтави отримав підозру (фото)

Його підозрюють у поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ

Меру Полтави Олександру Мамаю у четвер, 29 грудня, повідомили про підозру. Про це повідомляє СБУ.

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За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.