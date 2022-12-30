Херсон: підозрювана у колабораціонізмі чиновниця добровільно здалася правоохоронцям

Фігурантка добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Після захоплення Херсона чиновниця підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації

Чиновниця з Херсона, яку СБУ оголосила у розшук через підозру у колабораціонізмі, сама прийшла «з повинною» до правоохоронців. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла «з повинною» до правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після захоплення українського міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації РФ. Там її призначили очільницю «отдела кадров» у створеній агресором «исправительной колонии». На цій «посаді» вона агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів. За це обіцяла «крісла» в окупаційному органі та лояльність російських загарбників.

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«Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук», – зазначили в СБУ.

Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, вчора мер Полтави Олександр Мамай отримав підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.