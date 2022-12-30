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СБУ повідомила про підозру агенту з оточення Гіркіна, який «передав» окупантам шахти на Донеччині

glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру агенту з оточення Гіркіна, який «передав» окупантам шахти на Донеччині
Зловмисник входив до найближчого оточення російського терориста Стрєлкова-Гіркіна
фото: пресслужба СБУ

Зловмисник неодноразово закликав підтримати збройну агресію РФ проти України

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини одного з керівників окупаційної адміністрації у тимчасово захоплених районах Донецької області. Зловмисником є колишній високопосадовець одного з місцевих видобувних підприємств, який у 2014 році приєднався до терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Там він входив до найближчого оточення російського терориста Стрєлкова-Гіркіна, за чиїм дорученням займався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь угруповань бойовиків.

На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення він виконував вказівки Москви щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.

За даними слідства, він безпосередньо сприяв передачі ворогу основних підприємств галузі, у тому числі місцевих шахт.

Крім цього, зловмисник неодноразово виступав на прокремлівських Ютуб-каналах, де публічно закликав підтримати збройну агресію РФ проти України.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території сходу України. Однак співробітники СБУ знають про його місця перебування, перелік контактів і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну.

Теги: вугілля СБУ колабораціонізм Донеччина Ігор Гіркін

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