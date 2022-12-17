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Правоохоронці виявили викрадені запчастини до авіації. Їхня вартість – понад 250 млн грн

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Правоохоронці виявили викрадені запчастини до авіації. Їхня вартість – понад 250 млн грн
У Львові виявлено склад із викраденими запчастинами до авіації
фото: Офіс Генпрокурора

Під час обшуків у торгівельному павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили і вилучили більш як 18 тис. запчастин до військової авіатехніки

Правоохоронці виявили в ринковому павільйоні у Львові склад із викраденими запчастинами до військової авіатехніки. Там зберігалися комплектуючі на сотні мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, під час обшуків у торговельному павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили та вилучили більш як 18 тисяч запчастин до військової авіатехніки, зокрема літаків МіГ.

За даними слідства, деталі до військової авіатехніки були викрадені із території оборонного підприємства.

Також в рамках кримінального провадження проведено обшук на території іншої області де виявлено понад 40 000 аналогічних запчастин, технічну документацію, телефони та інші речові докази по справі. 

Мова йде про датчики та інші комплектуючі, призначені для військової авіатехніки.

За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 250 млн грн.

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Викрадені запчастини до військової авіатехніки, які виявили в ринковому павільйоні у Львові
фото: Офіс Генпрокурора

За оцінками спеціалістів, вилучені запчастини належать до категорії дефіцитних комплектуючих. Тому надалі їх якнайшвидше передадуть на потреби Збройних сил, заявили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці ведуть слідчі дії в кримінальному провадженні за фактом зберігання матеріальних цінностей, завідомо одержаних кримінально протиправним шляхом (ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України). Очікується низка експертиз. Наразі слідчі встановлюють людей, причетних до злочину.

До слова, один із машинобудівних заводів у Вінниці викрито в експорті комплектуючих до РФ для ремонту військової техніки.

Теги: обшук Львів авіація кримінал

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