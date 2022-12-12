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Запчастини для енергосистеми. Зеркаль повідомила, як США можуть допомогти Україні

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Запчастини для енергосистеми. Зеркаль повідомила, як США можуть допомогти Україні
Українські інженери змогли переконати американців, що знають, що робити з їхньою технікою
Фото з відкритих джерел

Вистояти після обстрілів Україні допомогла програма модернізації

Енергоенергетична система США дуже дотична до української – тому із США Україна може отримати елементи для відновлення інфраструктури. Їх важливо отримати швидко, щоб не замерзнути.  Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

«Ситуація є надскладною та надскрутною. Ніхто не очікував та не міг передбачити масивного знищення нашої інфраструктури. У нас був найбільший парк запчастин, який ми могли накопичити протягом декількох років. У нас було планова заміна автотрансформаторів і у нас було понад 50 одиниць, які ми змогли використати протягом цього часу на ремонти», – зазначила радниця міністра енергетики.

Зеркаль наголосила, що програма модернізації допомогла Україні вистояти весь цей час.

«Наразі ми дуже залежимо від того, наскільки швидко ми можемо отримати обладнання із Заходу, зокрема із США. Енергетична система США дуже дотична до української. В теорії та практиці запчастин в Америці достатньо. Є дійсно різниця між частотою та  напругою, і тому наші інженери змогли переконати американців, що ми знаємо, що робити з їх технікою. Це важливо отримати швидко, щоб не замерзнути», - підсумувала радниця міністра.

Раніше Олена Зеркаль повідомила, що Україна потребуватиме імпорту газу в лютому-березні, якщо враховувати збільшення обсягів його використання для генерації тепла та електроенергії у зв'язку з пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

За інформацією «Укренерго», ситуація в енергосистемі України залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії. 

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Теги: росія енергетика США війна обстріл агресія Олена Зеркаль

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