Запчастини для енергосистеми. Зеркаль повідомила, як США можуть допомогти Україні

Вистояти після обстрілів Україні допомогла програма модернізації

Енергоенергетична система США дуже дотична до української – тому із США Україна може отримати елементи для відновлення інфраструктури. Їх важливо отримати швидко, щоб не замерзнути. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

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«Ситуація є надскладною та надскрутною. Ніхто не очікував та не міг передбачити масивного знищення нашої інфраструктури. У нас був найбільший парк запчастин, який ми могли накопичити протягом декількох років. У нас було планова заміна автотрансформаторів і у нас було понад 50 одиниць, які ми змогли використати протягом цього часу на ремонти», – зазначила радниця міністра енергетики.

Зеркаль наголосила, що програма модернізації допомогла Україні вистояти весь цей час.

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«Наразі ми дуже залежимо від того, наскільки швидко ми можемо отримати обладнання із Заходу, зокрема із США. Енергетична система США дуже дотична до української. В теорії та практиці запчастин в Америці достатньо. Є дійсно різниця між частотою та напругою, і тому наші інженери змогли переконати американців, що ми знаємо, що робити з їх технікою. Це важливо отримати швидко, щоб не замерзнути», - підсумувала радниця міністра.

Раніше Олена Зеркаль повідомила, що Україна потребуватиме імпорту газу в лютому-березні, якщо враховувати збільшення обсягів його використання для генерації тепла та електроенергії у зв'язку з пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

За інформацією «Укренерго», ситуація в енергосистемі України залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії.