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Завод із Вінниці постачав Росії запчастини до військової техніки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Завод із Вінниці постачав Росії запчастини до військової техніки
Офіс генпрокурора

Протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн

Один із машинобудівних заводів у Вінниці викрито в експорті комплектуючих до РФ для ремонту військової техніки, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Досліджуються факти торгівлі українських підприємств з РФ та нелегальних поставок продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором. В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються у військовій техніці.

Для реалізації протиправної схеми залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію РФ. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС. У такий спосіб протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях групи компаній та за місцями проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело «ревізію» прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2, який вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті.

Теги: війна росія Україна окупанти Вінниця

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