Постачав окупантам запчастини, воду та харчі: СБУ затримала зрадника

Суд обрав колаборанту міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Колаборант допомагав агресору в укріпленні позицій

Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зловмисником виявився місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, який добровільно обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями.

Перебуваючи на «посаді», він допомагав агресору в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті.

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За даними слідства, місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків угруповань рашистів.

Встановлено, що він особисто передавав транспортні запчастини загарбникам для облаштування казарм та ремонту військової техніки РФ.

Крім цього, він організував постачання питної води і продуктів харчування до пунктів тимчасової дислокації ворожих військ.

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і уникнути правосуддя.

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Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили його, встановили місце перебування і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ викрила депутата від забороненої партії ОПЗЖ, який «передав» окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі. Після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників.

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Раніше кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань «Л/ДНР», які штурмували українські міста на півдні та сході України.

Також СБУ викрила організаторів «приєднання» Луганщини до РФ: серед них учасники переговорів у Мінську.