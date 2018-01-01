Призначено судові дебати у справі генерала Назарова

Дебати відбудуться в апеляційному суді Дніпропетровської області

Судові дебати у рамках розгляду апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова, обвинуваченого у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому бойовиками літаку Іл-76, відбудуться 22 січня. Про це у п’ятницю повідомив захисник постраждалих родин, адвокат Віталій Погосян. «22 січня 2018 року в



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Віктор Назаров

Дебати відбудуться в апеляційному суді Дніпропетровської області

Судові дебати у рамках розгляду апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова, обвинуваченого у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому бойовиками літаку Іл-76, відбудуться 22 січня. Про це у п’ятницю повідомив захисник постраждалих родин, адвокат Віталій Погосян.

«22 січня 2018 року в апеляційному суді Дніпропетровської області відбудуться судові дебати по апеляції Назарова на вирок Павлоградського суду», – повідомив він.

Інформацію про цю дату суду підтвердили і в апеляційному суді.

Раніше судове засідання з розгляду апеляційної скарги генерал–майора в апеляційному суді Дніпропетровської області було відтерміновано через хворобу судді. Засідання, заплановане на 4 грудня, не відбулось.

На попередньому судовому засіданні, 27 листопада, родичі загиблих військовослужбовців вимагали «не затягувати процес» і провести це засідання якнайшвидше. Сторони процесу тоді попросили час для підготовки до дебатів.

Розгляд апеляції генерал – майора триває з 26 вересня 2017 року. Раніше одне із засідань переносили через перевірку судді.

2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині визнав винним генерал-майора Віктора Назарова, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків) у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. Суд присудив генералу 7 років ув’язнення, однак він подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.

Джерело: Радіо Свобода