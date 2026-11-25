Росія вимагає від європейських країн спочатку пояснити свою позицію щодо врегулювання війни проти України та майбутньої архітектури безпеки в Європі. Лише після цього Москва готова обговорювати участь європейців у переговорному процесі. Водночас російський міністр закордонних справ Сергій Лавров поставив під сумнів доцільність діалогу, якщо ЄС і НАТО наполягатимуть на принципах, які не враховують інтересів РФ. Про це Лавров заявив під час пресконференції в Гомелі, повідомляє «Главком».

За словами глави російського МЗС, Москва хоче спочатку зрозуміти, яку роль європейські країни збираються відігравати в переговорах. Російська сторона нібито пропонувала представникам Європи приїхати до Москви або іншим способом викласти свою позицію, однак ті, за твердженням Лаврова, хочуть одразу долучитися до переговорного процесу.

«Ми виходимо з того, що спочатку маємо зрозуміти, яку роль Європа збирається відігравати на переговорах. Якщо цілі, які вона перед собою ставить, полягають у тому, що лише НАТО та Євросоюз визначатимуть європейську архітектуру безпеки, а задоволення російських інтересів не можна допустити, то навіщо вести такі переговори?» – заявив міністр.

Він також розкритикував склад європейської переговорної команди. Йдеться про представників Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, а також інституцій ЄС і НАТО. Лавров назвав таку групу умовною «сімкою» та заявив, що вона прагне долучитися до переговорів за участю України, США та Росії в Абу-Дабі.

Окремо російський міністр висловив невдоволення тим, що європейські представники хочуть одразу сісти за стіл переговорів, не пояснивши Москві своїх намірів.

«З такими манерами та такими намірами вони сядуть за стіл переговорів і відразу покладуть ноги на цей стіл. Нам цього не треба», – сказав Лавров.

Варто нагадати, що речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість укладення мирної угоди щодо України без участі президента Володимира Зеленського. За його словами, для фіналізації домовленостей потрібна людина, яка представлятиме українську сторону та візьме на себе політичну відповідальність.