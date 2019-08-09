Прокуратура Криму підозрює обвинувача у справі Бекірова у державній зраді



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Сторону обвинувачення у справі Бекірова представляла Діляра Аметова

Прокуратура АР Крим підозрює Діляру Аметову у державній зраді

Так званий прокурор Діляра Аметова, яка представляє сторону обвинувачення у справі проти кримськотатарського активіста Едему Бекірова, в Україні підозрюється у державній зраді.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим у Telegram-каналі.

«Окупаційний «Верховний суд Республіки Крим» продовжив термін утримання під вартою кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року. Сторону обвинувачення у цій справі представляла Діляра Аметова. До відома, прокуратура АР Крим підозрює Діляру Аметову у державній зраді (ст. 111 КК України)», - наголошується у повідомленні прокуратури.

Також зазначається, що сам факт участі Аметової у незаконному переслідуванні Бекірова доводить її провину.

Нагадаємо, 8 серпня «Верховний суд» анексованого Росією Криму продовжив арешт тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня

Раніше повідомлялося, що кримський політв'язень Бекіров перебуває у дуже тяжкому стані.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.