Суд в окупованому Криму продовжив арешт тяжкохворого Бекірова до 11 жовтня



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Едем Бекіров у суді в окупованому Криму

Судилище окупантів продовжило тримання під вартою, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допустивши незалежних лікарів

Верховний суд анексованого Росією Криму продовжив арешт тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Судилище окупаційної влади Криму над українським громадянином не припиняється. Сьогодні «Верховний суд Республіки Крим» знову продовжив Едему Бекірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 жовтня», - зазначила омбудсмен.

Захисники активіста надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи щодо стану його здоров'я, наявності житла на території Криму.

Однак суд продовжив тримання під вартою, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допустивши незалежних лікарів.

15 серпня цей же Верховний суд Криму буде вирішувати, який місцевий суд розглядатиме кримінальну справу Бекірова по суті - Красноперекопський районний суд чи Центральний районний суд Сімферополя.

Омбудсмен заявляє, що етапування в Красноперекопськ Бекіров за своїм станом здоров'я (I група інвалідності, критичний рівень цукру в крові, гіпертонія, запалення підшлункової, нестерпний біль у спині, трофічна виразка на лівій нозі) може не витримати.

Він уже заявив про оголошення голодування, якщо рішення про його переміщення в ізолятор тимчасового утримання Красноперекопська буде прийнято.

Раніше повідомлялося, що кримський політв'язень Бекіров перебуває у дуже тяжкому стані.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.