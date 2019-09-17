Прокуратура відкрила справу після повідомлень про катування в поліції Ужгорода



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Інформацію про тортури в міськвідділі поліції напередодні оприлюднив у соцмережах активіст Фото: Олександр Пересоляк, Facebook

Співробітників поліції Ужгородського міськвідділу звинувачують у тортурах

Прокуратура Закарпатської області вирішила порушити кримінальне провадження у зв’язку з повідомленнями про катування правоохоронцями Ужгородського міськвідділу поліції двох місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зараз у рамках зазначеного провадження перевіряється відповідна інформація. За результатами попереднього розслідування їй буде надана правова оцінка.

Нагадаємо, що інформацію про тортури в міськвідділі поліції напередодні оприлюднив у соцмережах активіст Олександр Пересоляк.

Він опублікував відео, на яких люди звинувачують співробітників поліції Ужгородського міськвідділу в тортурах.