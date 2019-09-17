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    Кримінал

    Прокуратура відкрила справу після повідомлень про катування в поліції Ужгорода

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    <p>Інформацію про тортури в міськвідділі поліції напередодні оприлюднив у соцмережах активіст</p> - Прокуратура відкрила справу після повідомлень про катування в поліції Ужгорода

    Інформацію про тортури в міськвідділі поліції напередодні оприлюднив у соцмережах активіст

    Фото: Олександр Пересоляк, Facebook

    Співробітників поліції Ужгородського міськвідділу звинувачують у тортурах

    Прокуратура Закарпатської області вирішила порушити кримінальне провадження у зв’язку з повідомленнями про катування правоохоронцями Ужгородського міськвідділу поліції двох місцевих жителів.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зараз у рамках зазначеного провадження перевіряється відповідна інформація. За результатами попереднього розслідування їй буде надана правова оцінка.

    Нагадаємо, що інформацію про тортури в міськвідділі поліції напередодні оприлюднив у соцмережах активіст Олександр Пересоляк.

    Він опублікував відео, на яких люди звинувачують співробітників поліції Ужгородського міськвідділу в тортурах.

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