Прокуратура відкрила справу після повідомлень про катування в поліції Ужгорода
Інформацію про тортури в міськвідділі поліції напередодні оприлюднив у соцмережах активіст
Співробітників поліції Ужгородського міськвідділу звинувачують у тортурах
Прокуратура Закарпатської області вирішила порушити кримінальне провадження у зв’язку з повідомленнями про катування правоохоронцями Ужгородського міськвідділу поліції двох місцевих жителів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зараз у рамках зазначеного провадження перевіряється відповідна інформація. За результатами попереднього розслідування їй буде надана правова оцінка.
Нагадаємо, що інформацію про тортури в міськвідділі поліції напередодні оприлюднив у соцмережах активіст Олександр Пересоляк.
Він опублікував відео, на яких люди звинувачують співробітників поліції Ужгородського міськвідділу в тортурах.