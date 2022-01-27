Розстріл у Дніпрі: поліція повідомила нові деталі про стрілка

У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі

У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі

Мотиви скоєного злочину поки не відомі

Нацгвардієць, якого підозрюють у вбивстві п'яти військовослужбовців у Дніпрі, родом з Одеської області, йому 20 років. Про це йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області.

«Наразі встановлено, що це військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області», — сказано в повідомленні.

Артемій Рябчук, 20 років родом із Ізмаїлу Одеської області, не був засуджений, не одружений, закінчив аграрний коледж. До служби працював комірником. Його прикмети: зріст 194, карі очі, темне волосся, стрижка коротка.

Поліція оприлюднила фото підозрюваного

Повідомляється, що подія сталася сьогодні близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу. За даними поліції, стрілок із автоматичною зброєю втік з місця злочину, його наразі шукають.

Також відомо, що у лікарні імені Мечникова перебуває четверо поранених, всі у тяжкому стані три чоловіки і жінка. Тривають операції.

Підозрюваний у розстрілі п'яти нацгвардійців у Дніпрі не входив до групи посиленої психологічної уваги. Він був задіяний до охорони Південного машинобудівного заводу і пройшов необхідну підготовку. Про це розповів спікер Національної гвардії Руслан Музичук, пише УНН.

«Перед тим, як заступати на варту, нацгвардійці проходять спілкування з психологом, з медичними працівниками на предмет того, щоб виявити порушення чи стану здоров’я, чи морально-психологічного стану. Цього не було, він не входив до групи посиленої психологічної уваги, і, як повідомляють у військовій частині, не спостерігалось інших факторів, які могли б на це впливати», – сказав Музичук.

На запитання про те, чи були у чоловіка раніше конфлікти, зазначив, що наразі всі обставини з’ясовуються.

«Проте інформація, що там були якісь конфлікти чи інші ситуації на момент того, як він заступав в караул, не було», – додав він.

Зі слів спікера Нацгвардії, чоловік був призваний восени цього року і в жовтні вже був на службі, тобто три місяці.

Музичук підтвердив, що хлопець був задіяний до охорони заводу і пройшов необхідну підготовку.

«Одна з задач Нацгвардії і її підрозділів — охорона таких важливих підприємств, як Південний машинобудівний завод, і для цього туди щоденно виділяється особовий склад варти, до якої входив цей військовослужбовець. Для того, щоб він заступав у варту, є цілий етап введення служби, підготовки, вивчення керівних документів, обов’язків тощо — він усе це пройшов», — сказав він

Щодо стану п’яти постраждалих внаслідок стрілянини, він повідомив, що у більшості з них поранення кінцівок, їм надається необхідна допомога.

Розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури.

27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.