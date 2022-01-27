У Дніпрі строковик розстріляв солдатів й втік: є жертви та постраждалі (відео)

Солдата шукають – ймовірно, він переліз через паркан частини і втік

За попередньою інформацією, 20-річний юнак вбив чотири людини

Рано вранці 27 січня у військовій частині на території заводу «Південмаш» 20-річний солдат термінової служби розстріляв своїх товаришів по службі. За попередньою інформацією, четверо загиблих і є поранені. Про це повідомляє «Інформатор».

Все сталося приблизно о 3:50.

Хлопець зайшов до збройової кімнати, взяв автомат АК-47 з патронами, після чого почав стріляти у своїх товаришів по службі. На той час у караульному приміщенні було близько 22 солдатів.

Двоє з них змогли вибігти на вулицю та викликати поліцію зі швидкою.

Загиблих, за попередніми даними, четверо. Ще один поранений. Того, хто стріляв, не знайшли – мабуть, він переліз через паркан. Востаннє його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу. Він був одягнений у камуфляжну форму. При ньому може бути автомат.

Інцидент стався на території заводу «Південмаш». Територію заводу оточили. Кордони патрулюють. На підприємстві працює спецзагін «ТОР». Цивільних не пускають на територію заводу.

До слова, у Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону виявили тіло 19-річного військовослужбовця.