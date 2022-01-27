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    Розстріл солдатів у Дніпрі: поліція оприлюднила фото підозрюваного

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    У Дніпрі солдат розстріляв з автомата товаришів по службі, п'ятеро загиблих - Розстріл солдатів у Дніпрі: поліція оприлюднила фото підозрюваного
    У Дніпрі солдат розстріляв з автомата товаришів по службі, п'ятеро загиблих
    фото: Нацполіція

    У результаті стрілянини п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    У МВС підтвердили інформацію про стрілянину та оприлюднили фото підозрюваного солдата-строковика. Також у відомстві повідомили про п'ятьох загиблих внаслідок інциденту.

    Нагадаємо, у військовій частині на території заводу «Південмаш» 20-річний солдат термінової служби розстріляв своїх товаришів по службі.

    «27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік», – йдеться у повідомленні.

    У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

    У місті введено поліцейську операцію «Сирена». По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії.

    Поліція також оприлюднила фото підозрюваного.

    У поліції зазначили,що мотиви скоєного злочину поки не відомі.

    На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник Микола Балан.

    До слова, у Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону виявили тіло 19-річного військовослужбовця.

    Теги: трагедія МВС Дніпро поліція Микола Балан солдат
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    Розстріл солдатів у Дніпрі: поліція оприлюднила фото підозрюваного