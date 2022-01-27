На Київщині військовий насмерть збив солдата

Від отриманих травм пішохід - солдат Збройних Сил України - загинув до приїзду медиків

Увечері 26 січня в Білій Церкві Київської області військовослужбовець на іномарці наїхав на солдата, який помер від отриманих травм на місці. НП сталася на Олександрійському бульварі в центрі міста, повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.

«26 січня близько 20 години по бульвару Олександрійському в місті Біла Церква 21-річний військовослужбовець на автомобілі «Skoda» допустив наїзд на пішохода», – йдеться в повідомленні.

Солдат Збройних Сил України, 2000 року народження (21 рік), помер ще до приїзду медиків.

Про стан і військове звання водія поки не повідомляють. На місці трагедії працюють поліцейські і службовці військової служби правопорядку.

Недалеко від місця ДТП розташований пункт постійної дислокації 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. Ймовірно, учасники ДТП військовослужбовці цієї бригади або прикомандировані до неї.

Нагадаємо, рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі.