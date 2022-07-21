Розтрата майже 500 млн грн: екскерівнику банку загрожує 12 років тюрми

Чоловікові оголошено підозру

Колишній голова правління одного з комерційних банків України організував виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Поліцейські встановили, що колишній голова правління та заступник голови спостережної ради у 2013-2015 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, здійснили розтрату коштів банківської установи на суму понад 476 млн грн: виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.

21 липня колишньому керівнику банку повідомлено про підозру у розтраті коштів банківської установи в особливо великих розмірах, відповідно до ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім цього, слідчі провели спеціальне досудове розслідування щодо злочинної діяльності заступника голови спостережної ради банку. У березні цього року обвинувальний акт направлено до суду.

Органи влади не називають банк, проте ЗМІ повідомляють, що мова йде про банк «Стандарт».

Раніше повідомлялося, що у Києві поліцейські викрили колишнього працівника банку, який привласнив понад 300 тисяч гривень – гроші він незаконно зняв з рахунків 27 громадян, переважно людей похилого віку.