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    Новини

    У Києві працівник банку знімав з рахунків пенсіонерів гроші

    У Києві працівник банку вкрав з рахунків пенсіонерів понад 300 тис. грн - У Києві працівник банку знімав з рахунків пенсіонерів гроші
    У Києві працівник банку вкрав з рахунків пенсіонерів понад 300 тис. грн
    фото з відкритих джерел

    Чоловікові загрожує до восьми років в’язниці

    У Києві поліцейські викрили колишнього працівника банку, який привласнив понад 300 тисяч гривень – гроші він незаконно зняв з рахунків 27 громадян, переважно людей похилого віку. Про це повідомили у відділі коммунікації поліції Києва.

    Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні шахрайства та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах.

    Чоловікові загрожує до восьми років в’язниці.

    З'ясувалося, що 24-річний киянин протягом тривалого часу ошукував клієнтів фінансової установи. Перебуваючи на посаді головного економіста одного з відділень банку, він зловживав довірою клієнтів та здійснював незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

    «Здобиччю» молодика стали 338 тисяч гривень. Його жертви – переважно громадяни похилого віку, які довірили шахраю свої персональні дані.

    Теги: пенсіонери Київ шахрайство банк гроші
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    У Києві працівник банку знімав з рахунків пенсіонерів гроші