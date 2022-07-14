У Києві працівник банку знімав з рахунків пенсіонерів гроші

У Києві працівник банку вкрав з рахунків пенсіонерів понад 300 тис. грн

Чоловікові загрожує до восьми років в’язниці

У Києві поліцейські викрили колишнього працівника банку, який привласнив понад 300 тисяч гривень – гроші він незаконно зняв з рахунків 27 громадян, переважно людей похилого віку. Про це повідомили у відділі коммунікації поліції Києва.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні шахрайства та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах.

Чоловікові загрожує до восьми років в’язниці.

З'ясувалося, що 24-річний киянин протягом тривалого часу ошукував клієнтів фінансової установи. Перебуваючи на посаді головного економіста одного з відділень банку, він зловживав довірою клієнтів та здійснював незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

«Здобиччю» молодика стали 338 тисяч гривень. Його жертви – переважно громадяни похилого віку, які довірили шахраю свої персональні дані.