Україна отримає майже пів мільярда євро від Світового банку

Надійде €495 млн додаткової грантової допомоги

Із Цільового фонду Світового банку Україна отримає €495 млн грантової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали зміни до Угоди про грант, який буде надано Україні з Цільового фонду Світового банку в рамках програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення», – йдеться в повідомленні.

Згідно з цими змінами, в рамках угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та США додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі €495 млн.

Як наголошує Мінфін, отримані кошти будуть спрямовані до загального фонду Державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що внески до Цільового фонду вже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та США.

Раніше ЄС анонсував початок дії трастового фонду солідарності з Україною.

Також ЄС хоче створити спеціальний фонд для відбудови України.

Нагадаємо, Британія надасть Україні допомогу в розмірі $500 млн.

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