Спонсорували війну: СБУ арештувала активи українських підприємства та банку

Вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн,

За ініціативи Служба безпеки України арештувала активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію РФ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора.

Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України та її ослаблення.

Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн.», – йдеться у повідомленні.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями ККУ.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата.

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