СБУ показала генерала РФ, який вбив 23 людей в Умані

Сергій Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ

Окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ, який причетний до воєнних злочинів в Україні. Посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня цього року. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителя, серед них – шестеро дітей. Також травмовано дев'ятеро людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.

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фото: glavcom.ua

Крім зруйнованої багатоповерхівки значних ушкоджень зазнали сім прилеглих житлових будинків, шість підприємств та 70 цивільних автомобілів.

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Слідство встановило, що окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС. Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

«До цього воєнний злочинець «відзначився», коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку «героя Росії», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Оскільки окупант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Нагадаємо, серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено.