Росія завдала ракетного удару по Одещині: є влучання

Люди внаслідок обстрілу РФ не постраждали

На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні

Сьогодні, 21 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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«Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П», – йдеться у заяві.

Зазначається, що протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.

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Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Одесі пролунали вибухи. Це сталося за дві хвилини після оголошення повітряної тривоги.

Триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.