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Росія завдала ракетного удару по Одещині: є влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія завдала ракетного удару по Одещині: є влучання
Люди внаслідок обстрілу РФ не постраждали
фото ілюстративне

На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні

Сьогодні, 21 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П», – йдеться у заяві.

Зазначається, що протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.

Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Одесі пролунали вибухи. Це сталося за дві хвилини після оголошення повітряної тривоги.

Триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. 

Теги: авіація ворог Одещина ракета

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