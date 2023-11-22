Україна помстилася за трагедію під Запоріжжям. Відеодоказ влучного ракетного удару

Від Будинку культури, де святкували окупанти, залишилися лише руїни

ЗСУ завдали успішного удару по скупченню російських окупантів на тимчасово окупованій Донеччині

Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти. В момент удару загарбники зібралися в місцевому Будинку культури для відзначення так званого Дня російського артилериста. Наслідки прильоту по будівлі з'явилися в мережі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео помітно, що від Будинку культури, де святкували окупанти, залишилися лише руїни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Збройні сили України підтвердили удар по російських загарбниках із 810-ї бригади РФ на Донеччині.Удару було завдано у селі Кумачово Старобешівського району Донецької області.

Під час обстрілу Будинку культури в тимчасово окупованому донецькому Старобешові загинула режисерка Поліна Меньших, яка виступала перед бойовиками.

Зазначимо, 3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. Тоді ж відбувалось урочисте вручення нагород до Дня артилериста. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільні.