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Україна помстилася за трагедію під Запоріжжям. Відеодоказ влучного ракетного удару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна помстилася за трагедію під Запоріжжям. Відеодоказ влучного ракетного удару
Від Будинку культури, де святкували окупанти, залишилися лише руїни
фото: скріншот з відео

ЗСУ завдали успішного удару по скупченню російських окупантів на тимчасово окупованій Донеччині

Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти. В момент удару загарбники зібралися в місцевому Будинку культури для відзначення так званого Дня російського артилериста. Наслідки прильоту по будівлі з'явилися в мережі.

На відео помітно, що від Будинку культури, де святкували окупанти, залишилися лише руїни.

Нагадаємо, Збройні сили України підтвердили удар по російських загарбниках із 810-ї бригади РФ на Донеччині.Удару було завдано у селі Кумачово Старобешівського району Донецької області.

Під час обстрілу Будинку культури в тимчасово окупованому донецькому Старобешові загинула режисерка Поліна Меньших, яка виступала перед бойовиками.

Зазначимо, 3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. Тоді ж відбувалось урочисте вручення нагород до Дня артилериста. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільні.

Теги: війна ЗСУ окупанти Донеччина обстріл

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