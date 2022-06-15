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    Здоров'я

    Як позбутися нітратів з овочів та фруктів у домашніх умовах

    Нітрати негативно впливають на організм людини - Як позбутися нітратів з овочів та фруктів у домашніх умовах
    Нітрати негативно впливають на організм людини
    фото з відкритих джерел

    Добова норма нітратів, що надходять в організм дорослої людини разом з їжею, є 5 мг на 1 кг ваги тіла

    Сезон літніх овочів та фруктів іде поряд із сезоном надходження до організму людини найбільшої кількості нітратів. Нітрати – це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. Шкідливими вони стають тільки тоді, коли їх кількість значно перевищує допустимі норми. Потрапляючи в організм, нітрати під впливом хімічних реакцій перетворюються в нітрити.

    Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві розповіло, як зменшити кількість шкідливих речовин в домашніх умовах.

    Безпечною добовою дозою нітратів, що надходять в організм дорослої людини разом з їжею, є 5 мг на 1 кг ваги тіла. Високонітратними рослинами є коренеплоди (морква, столові буряки, редька, редис) та городня зелень (салат, шпинат, селера, петрушка, ревінь). Середньонітратні – картопля, томати, баклажани, цибуля, часник, цвітна капуста, квасоля, огірки. Низьконітратні – фрукти і ягоди.

    • Замочити листові овочі у воді на 1,5 години, періодично міняти воду, пізніше промити та використовувати тільки листя, оскільки стебло вбирає найбільше нітратів.
    • Ретельно мити та чистити овочі. Зрізати біля хвостика (огірки, помідори, редиска); біля хвостика і стебла (буряк, морква); викидати верхні листки капусти, не використовувати качан.
    • Не зберігати довго салати та зіпсуті овочі при кімнатній температурі, оскільки нітрати в таких умовах швидко переходять в нітрити.
    • Готувати страви з овочів в емальованому посуді.
    • Вживати продукти з великою кількістю вітаміну «С» – чорну, червону, білу смородину. «Висячі» ягоди, як і фрукти (яблука, сливи, вишні, черешні, виноград) не накопичують нітратів.

    Раніше МОЗ розповіло, як вберегтися від зараження холерою.

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    Теги: росія окупанти війна продукти Україна овочі фрукти окупація ВООЗ #stoprussia
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    Як позбутися нітратів з овочів та фруктів у домашніх умовах