На Хмельниччині заборонено публічне використання російських пісень – рішення сесії

Мораторій діятиме до моменту повного припинення окупації Росії території України

Депутати Хмельницької обласної ради запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області. Сьогодні за це рішення проголосувала більшість депкорпусу, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу облради.

Згідно з рішенням, рекомендовано Хмельницькій обласній військовій адміністрації створити міжвідомчу робочу групу з проведення систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Хмельницької області, включивши у її склад представників правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості області.

Також рекомендовано органам місцевого самоврядування області здійснювати контроль на відповідних територіях громад за дотриманням мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах.

Мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Хмельниччини діятиме до моменту повного припинення окупації Росії території України.

Ініціатором введення мораторію виступила голова облради Віолета Лабазюк.

«Десь ідуть випускні ранки, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах війни, і на випускних використовують російські пісні для наших дітей, це неправильно. В нас є державна українська мова, в нас є багато гарних українських пісень», – наголосила голова Хмельницької обласної ради.

Нагадаємо, що в Україні триває 112-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.