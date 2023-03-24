СБУ викрила в Івано-Франківську лікарку, що захоплювалася російськими терористами

СБУ повідомила жінці про підозру і затримала

Кіберфахівці СБУ затримали прихильницю «руського міра»

В Івано-Франківську Служба безпеки України викрила проросійську агітаторку, яка вболівала за «звільнення окупованих неонацистами територій».

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Кіберфахівці СБУ затримали прихильницю «руського міра», яка вела проросійську агітацію в заборонених «Однокласниках». Про це повідомляє Головне управління СБУ в Івано-Франківській області.

Пропагандисткою виявилася мешканка обласного центру 1960 року народження, лікарка за фахом.

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У дописах, які поширювала жінка, російська агресивна війна позиціонувалася як визвольна, а наша держава та західні партнери обвинувачувалися у «бойових діях проти мирного населення».

Антиукраїнська агітаторка вважала «класним» вбивство росіянами українських захисників та обіцянку Кадирова «спалювати шайтанів». Вона вболівала за угруповання «Вагнера», захоплювалася терористами Захарченком та Павловим.

Під час обшуку фігурантка намагалася знищити свій телефон із доказами. Втім слідчі СБУ зібрали достатньо свідчень протиправної інформаційної діяльності для оголошення їй підозри.

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фото: СБУ

СБУ повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

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Фігурантку затримано відповідно до ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

На агітаторку очікує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.