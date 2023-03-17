Притягнення Путіна до відповідальності: СБУ готує доказову базу

СБУ розслідує понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що українські спецслужби системно збирають доказову базу, яка приведе Путіна до лави підсудних. Про це пише Служба Безпеки України в телеграм.

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«Насильницька депортація українських дітей до РФ – це один із численних злочинів Росії. І Путін обов’язково повинен відповідати за них особисто», – підкреслив Малюк.

Голова СБУ зазначив, що українські спецслужби розслідують понад 31 тисячу кримінальних проваджень, що стосуються воєнних та інших злочинів Росії, вчинених в Україні, проти міжнародного гуманітарного права. Крім того, СБУ досліджує понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей.

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За словами Малюка, слідчі спецслужби працюють щоденно, аби не лише виконавці, а й Путін, як головний організатор, отримали покарання.

«Ми робимо все, щоб показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе Путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних», – сказав Василь Малюк.

Ба більше, у СБУ наголошують, що вони продовжують вести розслідування щодо ударів російської армії по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, зокрема по лікарнях та школах. Також Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

«Кожного злочинця буде викрито і притягнуто до відповідальності, незалежно від того, де він переховується від правосуддя», – пишуть у СБУ.

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Нагадаємо, що раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери Путіну та уповноваженій з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину, а саме незаконної депортації дітей з тимчасово окупованої території України.