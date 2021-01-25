СБУ вважає, що генерала Наумова хотіли вбити через посаду – ЗМІ

За підготовку замаху на Наумова затримано полковника спецпідрозділу «Альфа» Андрія Расюка

Мотивом замовлення вбивства очільника Головного управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова СБУ вважає те, що він був єдиною перепоною для отримання колишнім першим заступником голови СБУ Дмитром Нескоромним високої посади в керівництві Служби.

Про це повідомляє Dt.ua із посиланням на джерела в СБУ.

«Мотивом замовлення на усунення голови Внутрішньої безпеки Наумова слідчі СБУ вважають той факт, що той був єдиною перепоною для отримання Нескоромним високої посади в керівництві Служби. Саме ця версія буде представлена публічно», – пише ЗМІ.

У матеріалі йдеться, що Нескоромний дійсно вів переговори про своє повернення в СБУ, претендуючи на посаду першого заступника. Він спілкувався щодо цього із заступниками голови Офісу президента України.

За інформацією джерел, йдеться про Андрія Смирнова та Романа Машовця. Окрім цього, незадовго до гучних подій Нескоромний начебто зустрічався з главою СБУ Іваном Бакановим, додає видання.

За даними ЗМІ, операція з розробки Нескоромного і затриманого Андрія Расюка завершилася вимушено достроково: Нескоромний нібито здав свою машину на станцію техобслуговування. Це зафіксувала команда зовнішнього спостереження СБУ. Служба конфіскувала машину, побоюючись, що під час техогляду виявлять і згодом знищать засоби прослуховування. Ця обставина й дала незапланований старт операції із затримання Расюка.

Також видання отримало текст клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо полковника спецпідрозділу «Альфа» Андрія Расюка, якого звинувачують у підготовці вбивства Наумова. Там зауважують, що в тексті документу немає прізвища Нескоромного, якого вважають замовником.

Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного. «Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов.

Зазначимо, колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заперечує і повідомлення ЗМІ про його затримання і подальшу втечу в кайданках від співробітників ЦСО «А» СБУ. Також він називає розголос навколо власної персони провокацією з боку оточення голови СБУ Івана Баканова.

Згодом СБУ розкрила деталі підготовки вбивства «правої руки» Баканова.

Як відомо, ЗМІ називають генерала Андрія Наумова «правою рукою» очільника СБУ Івана Баканова.