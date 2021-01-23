СБУ затримала Джигурду, який готував «тарифний майдан»

Агент за вказівкою ФСБ РФ здійснював збір інформації про кризові явища в соціально-економічній сфері

У січні 2021 року агент ФБС отримав завдання і грошову винагороду від своїх кураторів

Правоохоронці затримали в Херсонській області агента російської ФСБ на прізвисько Джигурда, який займався дестабілізацією ситуації в Україні і провокував протестні настрої в країні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що в січні 2021 року агент отримав завдання і грошову винагороду від своїх кураторів.

«Завдання було сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого тарифного майдану. Метою була дискредитація органів державної влади і дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що фігурант також очолював одну з проросійських партій. Він за вказівкою ФСБ РФ здійснював збір інформації про кризові явища в соціально-економічній сфері.

«За задумом російських спецслужб це повинно було сформувати стійкий протестний потенціал в прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом – поширитися і по всій країні», – додали в спецслужбі.

За даними СБУ, в лютому 2020 року чоловік під час перебування в Сімферополі за завданням російських кураторів провів зустріч з так званим главою Криму Сергієм Аксьоновим.

«Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання в АРК і розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він повинен був популяризувати сепаратистські настрої і ідею автономізації окремих областей України», – додали в спецслужбі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст.110 КК України). Триває розслідування.

До слова, СБУ затримала у Кропивницькому комуніста-агента ФСБ.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Нові ціни на блакитне паливо не зупинили активістів. В Україні тривають масові тарифні протести – люди виходять під міські ради та перекривають дороги.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».

Читайте також: