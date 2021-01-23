ЗМІ: затримано полковника «Альфи», який готував вбивство керівництва СБУ

Причиною конфлікту може бути «боротьба різних кланів всередині СБУ»

Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

«Небувала подія в історії СБУ. За даними джерел «Цензор.нет» у СБУ, сьогодні затриманий за підозрою в організації замовного вбивства полковник СБУ Андрій Расюк», – написав Бутусов у Facebook.

Журналіст зазначив, що замовником вбивства є колишній заступник голови спецслужби Дмитро Нескоромний.

Бутусов повідомляє, що Нескоромний із 1 липня по 8 листопада 2019 року був заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020 був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

«Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив Бутусов.

За даними ЗМІ, причиною конфлікту може бути «боротьба різних кланів всередині СБУ».