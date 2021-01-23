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    ЗМІ: затримано полковника «Альфи», який готував вбивство керівництва СБУ

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    <p>Затримання полковника СБУ Андрія Расюка</p> - ЗМІ: затримано полковника «Альфи», який готував вбивство керівництва СБУ

    Затримання полковника СБУ Андрія Расюка

    Фото: Цензор.Нет

    Причиною конфлікту може бути «боротьба різних кланів всередині СБУ»

    Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

    «Небувала подія в історії СБУ. За даними джерел «Цензор.нет» у СБУ, сьогодні затриманий за підозрою в організації замовного вбивства полковник СБУ Андрій Расюк», – написав Бутусов у Facebook.

    Журналіст зазначив, що замовником вбивства є колишній заступник голови спецслужби Дмитро Нескоромний.

    Бутусов повідомляє, що Нескоромний із 1 липня по 8 листопада 2019 року був заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020 був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

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    ЗМІ: затримано полковника «Альфи», який готував вбивство керівництва СБУ
    ЗМІ: затримано полковника «Альфи», який готував вбивство керівництва СБУ
    ЗМІ: затримано полковника «Альфи», який готував вбивство керівництва СБУ
    ЗМІ: затримано полковника «Альфи», який готував вбивство керівництва СБУ
    ЗМІ: затримано полковника «Альфи», який готував вбивство керівництва СБУ

    «Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив Бутусов.

    За даними ЗМІ, причиною конфлікту може бути «боротьба різних кланів всередині СБУ».

    Теги: СБУ кримінал вбивство журналіст розшук
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