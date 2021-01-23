Російські зв'язки найближчих соратників Зеленського? Колишній високопосадовець СБУ анонсував гучний скандал

Дмитро Нескоромний з Німеччини обіцяє пресконференцію, присвячену Баканову та Єрмаку

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заперечує учорашні повідомлення засобів масової інформації про його затримання і подальшу втечу в кайданках від співробітників ЦСО «А» СБУ. Також він називає розголос навколо власної персони провокацією з боку оточення голови СБУ Івана Баканова.

«Я знав про її підготовку заздалегідь. Я знав, що при затриманні мене планують ліквідувати. Тому залишив Україну. Зараз я перебуваю в Європі», – пише Нескоромний у своєму Telegram-каналі.

За словами Дмитрі Нескоромного, після звільнення зі служби він мав намір провести пресконференцію, на якій планував довести до відома громадськості інформацію про негативні процеси в СБУ, які почалися там з появою Баканова. «Але мене відрадив від її проведення особисто президент Зеленський, який гарантував безпеку мені й моїй родині. Будь-хто може побачити тепер, чого варте слово Президента України», – каже він.

Дмитро Нескоромний запевняє, що перебуває зараз за межами України.

«Милуючись краєвидами одного німецького містечка, планую найближчими днями оприлюднити інформацію про даму серця Баканова, яка живе у Москві, за якою він тужить, і яка є інструментом шантажу з боку ФСБ. Крім того, я повідомлю про те, хто отримує відкати і «дивіденди» на «Великому будівництві», про родинні зв'язки Єрмака в Росії та справжні причини, чому був зірваний обмін полоненими», – добавляє Нескоромний.

Крім того, Дмитро Нескоромний каже, що до нього зараз звертається багато журналістів.

«У зв'язку з цим хочу повідомити, що у найближчому майбутньому планую виступити на прес-конференції в столиці однієї з держав ЄС, на якій відповім усім на всі питання», – пообіцяв колишній керівник СБУ.

Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного. «Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов.