СБУ заблокувала завод у Дніпрі, який виготовляв комплектуючі для російської техніки
Завод виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів, а також товари подвійного призначення
У Дніпрі правоохоронці заблокували діяльність місцевого військового заводу. Як повідомляє пресслужба СБУ, на підприємстві планували виготовляти та постачати комплектуючі для російської військової техніки.
Зазначається, що завод у Дніпрі виробляв комплектуючі до літаків, ракетних систем та підводних човнів, а також товари подвійного призначення. Готовий товар переправлявся на територію Росії. Там окупанти здійснювали перерозподіл одержаної продукції серед своїх військових заводів та інших об'єктів ВПК.
Ще минулого року завод потрапив у санкційні списки РНБО через те, що його засновником є російська корпорація. Але зараз РФ хотіла переписати завод на українську юридичну особу та продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України. СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства.
Раніше на Луганщині Служба безпеки України виявила підприємство, яке фінансувало окупаційну адміністрацію «ЛНР». Власники підприємства, яке знаходиться у Луганську, заплатили до «бюджету республіки» майже 19 млн російських рублів (близько $260 тисяч).