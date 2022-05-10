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    СБУ оголосила підозру у держзраді електрику з «Азовсталі»

    СБУ оголосила підозру у держзраді електрику з «Азовсталі»
    фото з відкритих джерел

    Інформацію загарбники зафіксували на відео та розповсюдили у мережі Інтернет

    Працівник «Азовсталі» «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

    Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

    За його словами, на Донеччині оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

    З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, які там перебувають.

    Отриману від підозрюваного інформацію загарбники зафіксували на відео та розповсюдили у мережі Інтернет з метою проведення пропагандистської діяльності та демотивації захисників Маріуполя.

    Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами РФ території, про підозру йому повідомлено заочно.

    Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    У Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисячу українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Тим часом окупанти змушують вихователів дитсадків їхати з Донецька до Маріуполя. Росіяни також хочуть завести у заблокований Маріуполь «своїх» банківських працівників.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ оголосила підозру у держзраді електрику з «Азовсталі»