СБУ оголосила підозру у держзраді електрику з «Азовсталі»

Інформацію загарбники зафіксували на відео та розповсюдили у мережі Інтернет

Працівник «Азовсталі» «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, на Донеччині оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, які там перебувають.

Отриману від підозрюваного інформацію загарбники зафіксували на відео та розповсюдили у мережі Інтернет з метою проведення пропагандистської діяльності та демотивації захисників Маріуполя.

Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами РФ території, про підозру йому повідомлено заочно.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисячу українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Тим часом окупанти змушують вихователів дитсадків їхати з Донецька до Маріуполя. Росіяни також хочуть завести у заблокований Маріуполь «своїх» банківських працівників.

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