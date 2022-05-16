Майже 100 тис. грн на рік: чому утримування російських військовополонених обходиться так дорого

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька пояснює, що у цю суму входять капітальні видатки

Добове утримання одного військовополоненого обходиться нашій державі приблизно у 10 тис. грн на місяць. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

«Усе впирається у методику підрахунку, щоби цифри виглядали коректними. Наприклад, утримання засудженого або ув’язненого коштує бюджету 130 тис. грн на рік. Приблизно 10 тис. грн на місяць. Багато хто з громадськості обурювалися, мовляв, чому така велика сума? Річ у тім, що у згадані суми входить не лише харчування в’язнів, а й оплата праці адмінперсоналу, витрати на енергоносії, капітальні видатки на утримання колоній тощо», – зазначила Висоцька.

Дані про вартість утримання одного військовополоненого

Види витрат Вартість на рік, грн. Вартість на день, грн. Продукти харчування 23 964,18 65,66 Мийні засоби, засоби особистої гігієни 719,12 1,97 Речове майно 4 985,40 13,66 Вартість комунальних послуг 8 959,14 24,55

Якщо 45 млн грн, які виділив уряд, поділити на 500 полонених, виходить 90 тис. грн – стільки вартує утримання одного полоненого росіянина. Але левову частину цих коштів заберуть капітальні видатки, у тому числі – на закупівлю медичного обладнання для повноцінного функціонування табору.

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