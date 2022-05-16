Майже 100 тис. грн на рік: чому утримування російських військовополонених обходиться так дорого
Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька пояснює, що у цю суму входять капітальні видатки
Добове утримання одного військовополоненого обходиться нашій державі приблизно у 10 тис. грн на місяць. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
«Усе впирається у методику підрахунку, щоби цифри виглядали коректними. Наприклад, утримання засудженого або ув’язненого коштує бюджету 130 тис. грн на рік. Приблизно 10 тис. грн на місяць. Багато хто з громадськості обурювалися, мовляв, чому така велика сума? Річ у тім, що у згадані суми входить не лише харчування в’язнів, а й оплата праці адмінперсоналу, витрати на енергоносії, капітальні видатки на утримання колоній тощо», – зазначила Висоцька.
Дані про вартість утримання одного військовополоненого
|Види витрат
|Вартість на рік, грн.
|Вартість на день, грн.
|Продукти харчування
|23 964,18
|65,66
|Мийні засоби, засоби особистої гігієни
|719,12
|1,97
|Речове майно
|4 985,40
|13,66
|Вартість комунальних послуг
|8 959,14
|24,55
Якщо 45 млн грн, які виділив уряд, поділити на 500 полонених, виходить 90 тис. грн – стільки вартує утримання одного полоненого росіянина. Але левову частину цих коштів заберуть капітальні видатки, у тому числі – на закупівлю медичного обладнання для повноцінного функціонування табору.
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