СБУ затримала депутата-кума Медведчука на Закарпатті

Івану Чубирку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. У результаті спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди – Івана Чубирка, який є чинним депутатом облради Закарпаття. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними спецслужби, затриманий є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

У березні 2022 року він навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

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Як стверджують слідчі, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші.

«Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані «комерційні» спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення. У разі відмови платити «данину» – бандити погрожували потерпілим насильством та «конфіскацією» приватного майна», – йдеться в повідомленні пресслужби.

СБУ задокументовала, що депутат разом зі своєю «правою рукою» – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис. доларів.

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«Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого «боргу», – зазначає пресслужба.

Співробітники СБУ затримали Чубирка та його спільника «на гарячому» під час передачі їм першої частини грошей у розмірі 20 тис. доларів від постраждалого підприємця.

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності.

Нині зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності кримінального угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.