У Черкасах затримано чоловіка, який вимагав гроші у родин загиблих воїнів ЗСУ

Фігуранта затримали під час отримання ним частини коштів на суму 200 тис. грн

Служба безпеки затримала зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні. Про це повідомили Національна поліція України та СБУ.

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38-річний зловмисник вимагав з родин загиблих українських воїнів частину від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. У разі відмови він погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, зокрема над їхніми дітьми.

фото: СБУ

У такий спосіб чоловік вимагав майже 800 тисяч гривень від від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.

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У ході оперативних заходів рекетира затримали «на гарячому» під час передачі йому 200 тис. грн.

Затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав «свій відсоток».

Під час обшуків у зловмисника виявили мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучили дві бойові гранати.

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Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років фото: Національна поліція України

Фігуранту повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.

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Національна поліція повідомляє, що правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.